Concordiaplatz: Parkplatz soll zum Wasserspielplatz werden

Bisher wurde der Concordiaplatz in der Wiener City als Parkplatz genutz. Nun soll dort ein Wasserspiel entstehen.

Erfrischende Oase für Kinder und Jugendliche

"Statt versiegelter Flächen wollen wir eine erfrischende Oase für Kinder und Jugendliche schaffen. Die Bewohner in der Umgebung gewinnen einen konsumfreien Ort zum Entspannen an heißen Tagen. Der Concordiaplatz hat das Potenzial zu einem beliebten neuen Grätzl-Treffpunkt."

Stadt Wien mit großer Cooling-Offensive

Mit der Aktion "Raus aus dem Asphalt" wurden erst kürzlich in Wien-Wieden neue Bäume gepflanzt. Auch Cooling Spots, wie etwa jenem in Wien-Mariahilf werden forciert. "Lokale Wasserspiele erfreuen nicht nur Kinderherzen, sondern tragen ebenfalls zur Kühlung an heißen Tagen bei", so Sima. Sie verweist auch auf die neue App der Stadt Wien "cooles Wien" verweist. Mit ihr lassen sich alle coolen Flächen inklusive Trinkbrunnen und Nebelduschen einfach finden.