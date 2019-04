Conchita singt in All-Stars-Gruppe beim ESC in Tel Aviv

Conchita wird neben Paenda als zweite österreichische Sängerin beim Song Contest in Tel Aviv dabei sein - und zwar als Teil eines Promi-Quartetts.

Paenda – Österreichs Vertreterin beim 64. Eurovision Song Contest – muss im Mai in Tel Aviv nicht alleine die rot-weiß-rote Flagge halten: Conchita wird in der israelischen Hafenstadt im Rahmenprogramm auftreten. Die Gewinnerin des Musikwettbewerbs 2014 ist Teil eines Promiquartetts, das bei den Shows in Tel Aviv zu hören sein wird – und jeweils Hits der anderen singt.