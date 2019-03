Comix-Zeichenwettbewerb: 1.500 Euro für alternative Comic-Helden

Dieses Jahr wird bei der Comic-Convention COMIX in Wien der höchst dotierte Comicpreis in Österreich vergeben. Teilnehmer können ihre Zeichnungen bis 22. März einschicken.

Neue, freche, ungewöhnliche Einsendungen gesucht: Das Thema des Zeichen-Wettbewerbs lautet “Change Comics” — Comic-Helden mit neuer Identität und Superkräften. Die Veranstalter rufen dazu auf, Charaktere neu zu interpretieren: “Zeichnet eine Wonder Asterix, einen Donald Schlumpf, oder was euch zum Wechseln ungeahnter Superkräfte oder von (Gender-)Identität einfällt!

Auch erlaubt: Zeigt Comichelden an ungewohnten Orten! Charakterzüge, Hobbys, Fähigkeiten oder Superkräfte, die wir an selbst erfundenen oder bekannten Comicfiguren noch nie gesehen haben, oder interpretiert Geschlechterzuordnungen neu.“ Als Hauptpreis winken 1000,- Euro in bar und viele weitere Preise. Deadline ist der 22. März 2019.