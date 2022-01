Die Novelle zur Schutzmaßnahmen-Verordnung, die aktuell in den Startlöchern steht, bringt ein Comeback: Wohnzimmer-Tests werden wieder zugelassen und anerkannt.

Wohnzimmer-Tests gelten für 3G-Bereiche

Demnach können selbst abgenommene Tests in 3G-Bereichen (wie am Arbeitsplatz) wieder anerkannt werden. Einzige, schon bekannte Voraussetzung: Sie müssen von einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst sein. Gelten werden sie wie normale Antigentests 24 Stunden.

Hohe Zahl der Coronatests aktuell nicht anders zu bewältigen

Antigentests, wenn PCR-Testergebnisse nicht funktionieren

Es sei aber auch eine Frage der Möglichkeiten und der vorhandenen Anbieter, sagte Nehammer zu den unterschiedlichen Kapazitäten in den Ländern. Es sei natürlich "vollkommen unzufriedenstellend", wenn es zu Problemen kommt. Gleichzeitig verwies er auf die im internationalen Vergleich hohe Testdichte in Österreich: "Wenn Sie einen europaweiten Vergleich suchen, werden Sie draufkommen, dass kaum in einem Land mehr getestet wird als in Österreich."