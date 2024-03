Comeback oder Aprilscherz? Stefan Raab sorgt mit Instagram-Video für Aufregung

Nach seinem Abschied aus dem deutschen Fernsehen im Jahr 2015 könnte Entertainer Stefan Raab nun vor einem Comeback stehen.

Stefan Raab verspricht auf Instagram Comeback

Wenn er in den nächsten drei Tagen neun Millionen Follower erreicht, kommt es zu einem Comeback, das verspricht Stefan Raab in einem Video auf Instagram mit seinem ehemaligen Show-Praktikanten Elton. Während sich viele Raab-Fans bereits über ein mögliches Comeback freuen, vermuten Andere einen Aprilscherz des Entertainers, ist doch in drei Tagen der 1. April. Erst in der vergangenen Woche hatte RTL das Format "Das RTL EM-Studio - Alle Spiele, Tore, Emotionen" während der Fußball-EM angekündigt, das von Stefan Raabs neuer Produktionsfirma Raab Entertainment umgesetzt wird. Moderiert wird die Show von Elton und Jan Köppen.