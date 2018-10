Colin Casey von Ryanair nun in Laudamotion-Geschäftsführung

Die Geschäftsführung von Laudamotion wurde laut Fachportal "Austria Aviation Net" um Colin Casey erweitert.

Laut dem Fachportal ist unter Verweis auf Gruber derzeit aber kein Gesamtprokurist bestellt. Dass Casey in der Laudamotion-Geschäftsführung sitzt, ist auch im Firmencompass bereits ersichtlich. Die Änderung wurde am 29. September am zuständigen Landesgericht Korneuburg eingetragen und am 9. Oktober bekannt gemacht, heißt es in dem Firmenbucheintrag.