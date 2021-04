Coinbase-Börsendebüt an der Nasdaq: Krypto-Plattform gefragt

Die größte US-Handelsplattform für Krypto-Währungen wie Bitcoin, nämlich Coinbase, ist am Mittwoch fulminant an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq gestartet.

Coinbase hat beim Debüt an der Nasdaq eine Gesamtbewertung von knapp 100 Mrd. Dollar erreicht





Der Einstandskurs lag mit 381 Dollar mehr als 50 Prozent über dem Referenzpreis. Coinbase erreichte eine Gesamtbewertung von knapp 100 Milliarden Dollar (84,06 Mrd. Euro) und wird damit aktuell höher gehandelt als jeder herkömmliche Börsenbetreiber.

Kurs der Coinbase-Aktien stieg auf 425 Dollar

Im weiteren Handelsverlauf stieg der Kurs der Coinbase-Aktien weiter auf 425 Dollar. Das Unternehmen aus San Francisco profitiert stark vom Krypto-Boom, der die älteste und bekannteste Digitalwährung Bitcoin zur Wochenmitte zeitweise auf ein Rekordhoch bei fast 65.000 Dollar trieb.

Coinbase hatte im ersten Quartal dank rasant angestiegener Handelsvolumen glänzend verdient und einen Quartalsgewinn zwischen 730 und 800 Millionen Dollar angekündigt. Viele Experten halten dies angesichts der starken Schwankungen am Kryptomarkt aber für einen Ausreißer.

Nasdaq-Premiere: Coinbase erhielt Direktplatzierung

Bei der Coinbase-Premiere an der Nasdaq handelte es sich nicht um einen klassischen Börsengang, sondern eine Direktplatzierung. Da diese ohne ein vorheriges Preisbildungsverfahren durch Investmentbanken stattfand, war der Referenzpreis nur eine vage Richtschnur und kein direkter Indikator für den Einstandskurs.