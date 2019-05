Code trifft Kunst: 4. Wiener Code Poetry Slam im VREI

Programmierer sind nicht nur Nerds, sondern auch Künstler sein können, zeigt der Wiener Code Poetry Slam. Am 11. Juni wird dieser im VREI - Virtual Reality Café zum 4. Mal stattfinden.

Was ist “Code Poetry”?

Gedichte, die in Pseudoprogrammiersprachen verfasst sind, bis zu Oden in C++, von Spoken Word Texten in Maschinensprache bis hin zu ausführbaren Shell Scripts ― das alles kann Code Poetry sein. Ziel ist es, Schnittstelle zwischen Sprachen auf allen Ebenen schaffen, und Literatur und Technik zu verschmelzen. Beispiele gibt es hier.