Cocktail-Bar "Kleinod Prunkstück" eröffnete in Wien

Nach zweijährigem Feinschliff erstrahlte das Wiener KLEINOD PRUNKSTÜCK am Mittwoch zum ersten Mal in vollem Glanz. Beim "Family & Friends Opening" waren auch einige Stars und Sternchen aus Wien vertreten.

Zwei Jahre brauchten die KLEINOD-Zeremonienmeister Alexander Batik, Oliver Horvath, Philipp Scheiber und David Schober, um ihrem Diamanten den nötigen Schliff zu verleihen. Aus der ehemaligen "Kix Bar" in der wurde das KLEINOD PRUNKSTÜCK. In der Bäckerstraße 4 in der Wiener Innenstadt entstand eine Symbiose aus klassischer American Bar, Tanzbar und eleganter Lounge.