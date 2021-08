Cobra und schwere Waffen rund um Prozess-Start in NÖ

Der Startschuss für einen brisanten Prozess ist am Freitag am Landesgericht Korneuburg gefallen. Dabei gab es hohe Sicherheitsvorkehrungen.

Ein Tschetschene musste sich wegen Mordes verantworten, weil er am 4. Juli 2020 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) den Videoblogger Mamichan U. alias Martin B., Kritiker des tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow, erschossen haben soll. Dem 48-jährigen Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft. Er bekannte sich nicht schuldig.

Polizei rund um Prozess in Niederösterreich

Mann soll auf Martin B. geschossen haben

Nach der Besichtigung des Wagens zogen sich die beiden in einen anderen Pkw zurück. Martin B. saß dabei auf der Beifahrerseite. Kurze Zeit danach soll der 48-Jährige vom Fahrersitz zunächst fünf Schüsse auf Martin B. abgefeuert haben. Das Opfer fiel der Anklage zufolge beim Versuch, aus dem Auto zu flüchten, aus dem Pkw und blieb liegen. Da der Beschuldigte laut Staatsanwalt sicher gehen wollte, dass Martin B. "auch tatsächlich tot ist, feuerte er einen sechsten Schuss auf den Kopf des Opfers ab". Der Verdächtige wurde noch in den Abendstunden des 4. Juli in Linz festgenommen.

Bericht von Staatsanwalt

Ob der Waffenhandel in einem Streit geendet habe oder der Mord doch politisch motiviert und ein Kopfgeld auf das Opfer ausgesetzt gewesen sei, habe bisher nicht geklärt werden können, sagte der Staatsanwalt. Als Beweise für die Täterschaft des 48-Jährigen nannte der Vertreter der Anklagebehörde u.a. "massive Schmauchspuren" an den Händen des Mannes, der also mit einer Waffe hantiert habe. Zudem seien Blutspuren des Opfers an der Hose des Beschuldigten sichergestellt worden.