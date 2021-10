CO2-Preis bringt bestimmten Haushalten höhere Kosten

Auf einen durchschnittlichen Haushalt mit Gasheizung kommen aufgrund des CO2-Preises höhere Kosten (plus 90 Euro jährlich) zu. Das geht aus Berechnungen der APA auf Grundlage der Erdgas-Verbrauchsstatistik der E-Control hervor.

E-Control kommt auf über 1 Million Haushalte mit Gasanschluss

CO2-Preis soll jährlich höher werden

Verschiedene Faktoren bestimmen Höhe von "Klimabonus"

Wie hoch der im Gegenzug ausgezahlte "Klimabonus" sein wird, hängt von der Personenzahl im Haushalt und von der Lage ab: in Wien kommen ab 2022 100 Euro pro erwachsener Person zur Auszahlung, in größeren Städten wie Graz, Linz und Salzburg werden es 133 sein, in Umlandgemeinden mit guter öffentlicher Verkehrsanbindung 167 und in ländlichen Gemeinden 200 Euro pro Jahr und erwachsenem Haushaltsmitglied. Für Kinder fließt lediglich die Hälfte.