CO-Unfall in Wien-Wieden: 14-Jährige schwer verletzt

Am Montag wurde ein 14 jahre altes Mädchen in Wien-Wieden schwer verletzt, nachdem sie eine Kohlenonoxid-Vergiftung erlitt. Die Jugendliche war im Badezimmer zusammengebrochen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, ihr Zustand war kritisch.

Die Einsatzkräfte wurden um 10.30 Uhr zu der Wohnhausanlage in der Kolschitzkygasse in Wien-Wieden gerufen. Die Jugendliche wurde vom Wiener Rettungshubschrauber C9 in die Druckkammer ins LKH Graz überstellt. Die vier weiteren Verletzten wurden in Krankenhäuser in Wien gebracht. Die Berufsfeuerwehr war mit 30 Mann, die Berufsrettung mit Teilen des Katastrophenzugs im Einsatz.