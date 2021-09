Cluster in Traiskirchen und Scheibbs wieder gewachsen

Zwei weitere Coronafälle kamen seit gestern im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen dazu. Der Cluster nach einer Tanzveranstaltung im Bezirk Scheibbs wuchs ebenso.

Die Zahl der Corona-Infektionen im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Samstag um zwei weitere Fälle auf 110 gestiegen. In der Asylbetreuungsstelle Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 18 Infektionen verzeichnet, das ist um einer weniger als am Freitag.