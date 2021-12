Clubs und Discos beklagen Perspektivenlosigkeit

Nachtgastronomiesprecher Stefan Ratzenberger beklagt, dass in der Club- und Discoszene weiterhin Perspektivlosigkeit herrsche. Man frage sich auch ob man mit der Umsetzung der Impfpflicht wieder öffenen darf.

Er erinnerte daran, dass die Nachtlokale bald - mit einer nur kurzen Unterbrechung - seit zwei Jahren coronabedingt geschlossen haben und fordert weiter staatliche Hilfen. "Wir brauchen Planungssicherheit", bekräftigte Ratzenberger eine andauernde Forderung der Discos und Co. Man will wissen, wann man unter welchen Voraussetzungen wieder öffnen darf. Vorstellbar sei hier etwa auch die Belegung der Intensivbetten, so Ratzenböck. "Wir rechnen damit, dass die Nachtgastronomie 2G-plus bekommen wird. Das ist in vielen anderen Ländern - wo wir im Gegensatz zur Regierung hinschauen - oft der Fall." Um bei 2G-plus genügend testen zu können, gehöre das "Chaos bei den PCR-Tests außerhalb Wiens" beendet.