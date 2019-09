Closing Parties im Wiener Stadtgarten: KLEINOD verabschiedet sich in die Herbstpause

Der KLEINOD STADTGARTEN verabschiedet den Sommer. Am 26., 27. und 28. September wird der Sommer mit drei Closing Parties beschlossen. Ab 14. Dezember kehrt die Location als winterlicher KLEINOD Punschgarten zurück.

Der Sommer neigt sich auch im idyllischen Wiener Stadtpark dem Ende zu. Auch für die KLEINOD-Crew rund um Alexander Batik, Oliver Horvath, David Schober und Philipp Scheiber ist das Saison-Ende in ihrer City-Unterhaltungsoase nahe. Doch bevor es am 28. September in die Herbstpause geht, wird zum Abschluss der Sommersaison an drei Tagen noch einmal mit kühlen Drinks und heißen Sounds gefeiert. Doch keine Sorge, ein Comeback des Sommer-Hot-Spots ist bereits für April 2020 geplant. Außerdem wird das KLEINOD im Winter seine Gäste im winterlichen Punschgarten im Stadtpark begrüßen.