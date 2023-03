Mit ihrem neuen Album "Consolation" kommt die französische Künstlerin Claire Pommet alias Pomme nach Wien. Am 8. April 2023 ist die Musikerin ab 20 Uhr im Theater Akzent zu hören.

Claire Pommet mit neuem Album im Wiener Theater Akzent

Kindheit und inspirierende Frauen mit folkigem Sound

"Consolation" mit synthetischen und elektronischen Texturen

„Consolation“ wurde in Burgund, in Paris, Montréal, auf der Île d'Orléans in Québec und in Ontario geschrieben und war zunächst als Piano-Vocal-Album konzipiert. Die synthetischen und elektronischen Texturen, die Pomme – die gleichzeitig auch als Produzentin fungierte – anstrebte, sollten erst später hinzukommen. Das namensgebende Gefühl „consolation“ – zu deutsch Trost – wurde zum zentralen Thema, denn dieser führte zu „stories of women that moved me, stories loaded with great tragedy, sadness and injustice. But it’s also a concept to do with childhood.", so die charismatische Sängerin.