"Circus Louis Knie" gastiert mit atemberaubender Show in Wien

Der Zirkus ist in der Stadt: Trotz windiger Bedingungen haben am Mittwoch die kolumbianischen Hochseil-Artisten “Duo Ortiz” schwindelerregenden Kunststücke in 20 Meter Höhe über dem Zeltdach des “Circus Louis Knie” in Wien gezeigt, um für die Show zu werben. Ab Freitag können auch Besucher den Drahtseilakt inklusive Salto Mortale und “Todesrad” bestaunen.