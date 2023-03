"Circus im Prater" begeistert mit Programm für Groß und Klein

Vom 14. April bis zum 11. Juni lockt im Herzen des Wiener Praters der "Circus im Prater", eine nostalgische Zirkuswelt für die ganze Familie.

Auf der historischen Reitbahn, zwischen Schweizerhaus und Luftburg, heißt es ab dem 14. April "Manege frei!" für den "Circus im Prater". Am Programm stehen internationale Artisten, u.a. ein ehemaliges Ensemblemitglied des Cirque Du Soleil, lustige Clowns und herzige Tiere.

Der kleine familiäre Circus tritt in große Fußstapfen, gibt es doch seit Anfang des 19. Jahrhunderts eine Zirkustradition im Wiener Prater, die hier mit viel Liebe eine Fortsetzung findet. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen von Oliver Ciontea. Ciontea ist kein Unbekannter, betreibt er doch das älteste Zauberfachgeschäft Österreichs und tritt selbst als Magier auf.

Circus im Prater mit Artisten, Tiere und Clowns

Ein erfahrener Artist ist Denis Snirer aus der Slowakei. Denis war unter anderem bereits Ensemblemitglied beim Cirque Du Soleil und dem "House of Dancing Waters" in Macao und begeistert mit dem Aerial Hoop und seiner Luft- und Bodenakrobatik.

Feuer und Flamme für den Circus ist auch der Österreicher Maurice Martinec. Er ist nicht nur Kinderclown und Feuerschlucker in einer Person, sondern übernimmt beim Circus auch die Rolle des charmanten Empfangschefs mit dem gewissen Etwas.

Tickets: Reguläre Karten ab 9 Euro auf www.oeticket.com und www.wien-ticket.at unter 0664/19 19 711 oder direkt an der Zirkuskassa. (Schulvorführungen 7 Euro)

Zirkusfamilie in achter Generation

Vorstellungszeiten vom 14. April bis 11. Juni 2023

Ab 14. April jeweils am Freitag und Samstag um 15:30 Uhr, am Sonntag und an Feiertagen um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr