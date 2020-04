Chronisch Kranke fürchten "Kollateralschäden" durch Coronakrise

Für chronisch Kranke ist die Coronakrise besonders belastend: Ihr Leben wird weiter eingeschränkt. Zudem werden oft lebenswichtige Medikamente knapp oder Kontrolltermine bei Ärzten abgesagt. Mit Auswirkungen auf die Zukunft.

Lebenssituation verschlechtert sich weiter

Bei SARS-CoV-2 und negativen Folgewirkungen auf das Gesundheitswesen für alle anderen als Covid-19-Patienten ist der Begriff ziemlich unangebracht. Das gilt auch für Menschen mit seltenen Erkrankungen. "Kollateralschäden" der SARS-CoV-2/Covid-19-Krise dürften jetzt einen weiteren Personenkreis als die direkt von der Virusinfektion Betroffenen in Mitleidenschaft ziehen. Von einer seltenen Erkrankung wird gesprochen, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen an ihr leiden. Umgekehrt sind aber in Österreich etwa 400.000 Menschen von den geschätzten 6.000 bis 8.000 sogenannten seltenen Erkrankungen betroffen.

Diese Menschen leben in Zeiten von SARS-CoV-2/Covid-19 in einer offenbar besonders riskanten Situation. Röhl berichtete: "Wir haben über unseren Dachverband eine Umfrage bei mehr als 70 Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen durchgeführt. Die Betroffenen waren schon bisher mit einer nur sehr eingeschränkten, oft sogar prekären Versorgung konfrontiert. Nun ist auch dieses System über weite Teile zusammengebrochen. Es geht um die Gesundheitsversorgung, um die Klinische Forschung, eine mögliche Triage von Patienten im Falle von Covid-19-Erkrankungen und um Belastungen in der Arbeitswelt und im Bildungssystem."

Medikamente werden knapp

Darüber hinaus seien in den vergangenen Wochen sämtliche Operationen und Behandlungen ausgesetzt worden, wenn sie nicht als "unaufschiebbar" gegolten hätten. Dies hätte zur Folge gehabt, dass Patienten mit Dystonie (einer neurologischen Bewegungsstörung; Anm.) die regelmäßige Behandlung per Injektion nicht erhielten. "Diese Menschen brauchen jedoch in der Regel sechs Monate, um sich von einem Krankheitsschub wieder zu erholen. Im angesehenen medizinischen Journal 'The Lancet' wurde etwa berichtet, dass durch den Fokus auf Covid-19 und die Verunsicherung der Bevölkerung Patienten in Italien nicht entsprechend behandelt wurden. So wurden Kinder von Spitälern weggewiesen oder zu spät behandelt, was sogar Todesfälle nach sich zog", stellte Pro Rare Austria in einer Aussendung fest.