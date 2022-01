Christoph Waltz über Corona-Querdenker: "Asoziale Vollidioten"

Zur Corona-Pandemie und den Querdenkern hat sich der österreichische Schauspieler und Hollywood-Star Christoph Waltz in einem aktuellen Interview geäußert - und das höchst kritisch.

Hollywood-Star Christoph Waltz (65) hat wenig Verständnis für Menschen, die sich als Gegner von Corona-Maßnahmen deklarieren. In einem Interview mit der "GQ" fand der Schauspieler harte Worte für Maßnahmen-Gegner und Querdenker. Er bezeichnete diese unter anderem als "eine Gruppe von asozialen Vollidioten", die funktionierende Institutionen in die Enge treiben würden. Waltz äußerte sich zudem über die priviliegierte Position von Promis in der Pandemie. Mehr dazu im Video.