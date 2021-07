Christoph Strasser jagt in Zeltweg 24-Stunden-Rad-Weltrekord

Der steirische Extrem-Radsportler Christoph Strasser hat am Freitag (17.00 Uhr) seinen nächsten Rekordversuch in Zeltweg gestartet.

Auf einer 7,58-km-Strecke im Fliegerhorst Zeltweg will Christoph Strasser, der sechsfache Gewinner des "Race across America", die Straßen-Bestmarke über 24 Stunden von 914 km übertreffen. Dazu muss der 38-Jährige 121 Runden mit einem Schnitt von 38,1 km/h abspulen.

"Ich hoffe, dass ich in den ersten zwölf Stunden einen Zeitpolster herausfahren kann, um auf die nötige Durchschnittsgeschwindigkeit zu kommen. Mit einem Zeitvorsprung ist es auch mental einfacher, in der zweiten Hälfte gegen mögliche Hitze anzukämpfen", erklärte Strasser. Er hatte sich zuletzt 17 Tage lang im der Höhenlage von St. Moritz (1.800 m) vorbereitet. Im September soll ein 1.000-km-Rekordversuch in Colorado folgen.