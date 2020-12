"Christmas in Vienna"-Konzert heuer als "Family Edition" im ORF

Coronabedingt kann das traditionelle "Christmas in Vienna"-Konzert 2020 nicht wie gewohnt im Wiener Konzerthaus stattfinden. Ersatzweise senden der ORF und Arte eine TV-Spezialausgabe unter dem Motto "Family Edition" mit einem Hauskonzert von Camilla Nylund, Angelika Kirchschlager, Thomas Hampson, Luca Pisaroni und Saimir Pirgu mit den Wiener Sängerknaben im Hotel Sacher. Wie üblich, gibt es dabei u.a. Lieder, die sie persönlich mit Weihnachten verbinden.

Musikalisch unterstützt werden die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Sascha Goetzel vom Cello-Quartett Kolophonistinnen, den Neuen Wiener Concert Schrammeln und dem Pianisten Maciej Pikulski. Den Abschluss bildet das gemeinsame "Stille Nacht" im Stephansdom, wohin auch in Wien lebende freischaffende Musikerinnen und Musiker aus elf Nationen eingeladen wurden.

ORF 2 zeigt die von Felix Breisach gestaltete Aufzeichnung am Freitag, dem 21. Dezember, um 22.30 Uhr, in Arte wird sie am Heiligen Abend um 18.15 Uhr zu sehen sein.