Christkindlmärkte und Rieu-Konzert sorgen für Staus in Wien

Das bevorstehende Konzert von André Rieu in der Wiener Stadthalle und die Christkindlmarkteröffnung sorgen für starkes Verkehrsaufkommen in Wien.

Im Rahmen seiner Welttournee wird der niederländische "Walzerkönig" André Rieu am 09. und 10. November in der Wiener Stadthalle zu Gast sein und das Publikum gemeinsam mit seinem Johann-Strauß-Orchester begeistern. Längere Verzögerungen werden rund um die Stadthalle, z. B. Gablenzgasse, Hütteldorfer Straße oder Neubaugürtel, nicht ausbleiben. Der ARBÖ-Informationsdienst empfiehlt Autofahrern, beim Parken die Märzparkgarage und die Stadthallengarage, bei denen es Veranstaltungspauschalen gibt, zu benutzen. Es lohnt auch, auf die Öffis, wie die U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A umzusteigen, die in unmittelbarer Nähe der Stadthalle halten.

Christkindlmärkte-Saison in Wien sorgt für reichlich Stau

Am 10. November beginnt in Wien wieder die Christkindlmarktzeit. An diesem Tag öffnet Wiens größter Christkindlmarkt am Rathausplatz seine Pforten, sowie auch der in der Nähe gelegene Christkindlmarkt am Hof. Die Märkte erreichen Sie am besten mit der U1, U3 sowie mit den Ringlinien der Bim (1, 2 und D). Da es in der Wiener Innenstadt daher zu mehr Verkehr, beziehungsweise zu Parkplatzmangel kommen kann, empfiehlt der ARBÖ deshalb die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.