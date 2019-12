Christkind holt Geschenke für bedürftige Familien im Hard Rock Cafe

Zum heurigen Weihnachtsfest spielen Hard Rock Cafe und Volkshilfe Wien Christkind für bedürftige Familien - mit einer besonderen Geschenk-Aktion.



Send a Smile this Christmas! Hard Rock Cafe und Volkshilfe Wien werden heuer zum Christkind für bedürftige Familien.

Christkind-Aktion: Geschenke besorgen und abgeben

Das Hard Rock Cafe Vienna startet ab sofort eine besondere Aktion in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe Wien. Noch bis 15. Dezember können die WienerInnen Geschenke im Wert von 15 bis 25 Euro besorgen und weihnachtlich verpackt im Hard Rock Cafe abgeben.

"Als Restaurant mitten in der prächtig geschmückten Innenstadt möchten wir dieses Weihnachten auch Wiener Familien eine Freude bereiten, deren finanzielle Situation kein unbeschwertes Weihnachtsfest möglich macht.

Wir rufen deshalb unsere Gäste auf, Geschenke bei uns abzugeben, die über die Volkshilfe Wien an bedürftige Familien verteilt werden. Natürlich beteiligen wir uns als Hard Rock Cafe Team auch gerne an der Aktion und

geben ebenfalls Geschenke dazu“, erklärt Niccolo Conti, General Manager des Hard Rock Cafe Vienna.

Volkshilfe Wien und Hard Rock Cafe wollen Familien Freude machen



Die Bezirksorganisationen der Volkshilfe Wien unterstützen in ihrer täglichen Arbeit viele Familien in schwierigen Situationen. Gerade zu Weihnachten fehlt diesen Familien oftmals das Geld für Geschenke. In

diesem Jahr übernimmt das Hard Rock Cafe Vienna die Rolle des Christkinds und sorgt gemeinsam mit Hilfe seiner Gäste für strahlende Kinderaugen. Gesammelt werden ab sofort Sachspenden in Form von verpackten Geschenken, die vor Heiligabend von der Volkshilfe Wien an betroffene Familien verteilt werden.

„Viele Eltern, die wir über das Jahr begleiten, erzählen uns, dass es ihnen nicht möglich ist, ihren Kindern zu Weihnachten Geschenke zu kaufen. Unser Credo lautet: ‚Hinsehen, wo andere wegsehen – helfen, wo sich andere taubstellen.’ Wir freuen uns daher sehr über die Aktion des Hard Rock Cafe in diesem Jahr und hoffen, vielen Familien zum Ende des Jahres eine große Freude zu bereiten.“, sagt Alexander Polak, Stv. Leitung Zentrale

Koordination der Volkshilfe Wien.

Ablauf der Weihnachtsaktion



So funktioniert die Aktion:

Ein Geschenk im Wert von 15-25 Euro besorgen (bitte keine gebrauchten Geschenke, Spielsachen etc.) Geschenk weihnachtlich verpacken und bis zum 15. Dezember 2019 in das Hard Rock Cafe Vienna (Rotenturmstraße 25, 1010 Wien) bringen. Vor Ort Informationskarte mit den wichtigsten Infos zum Geschenk ausfüllen und beim Personal abgeben.

Dezember-Highlights im Hard Rock Cafe



Den gesamten Dezember bietet das Hard Rock Cafe Vienna zwei- oder dreigängige Christmas Menüs an. Ob mit der Familie, mit Freunden oder Arbeitskollegen: Gerichte wie Burger, BBQ-Chicken oder gegrilltes Lachsfilet passen für jeden Geschmack und sorgen für eine entspannte Weihnachtszeit. Das zweigängige Menü kostet 29,95 Euro

pro Person, das dreigängige Menü 33,95 Euro pro Person.



Gemeinsam mit Freunden ins neue Jahr rocken: Mit einem 4-gängigen Menü und anschließender Party bis in die frühen Morgenstunden steht einem unvergesslichen Jahresabschluss nichts im Wege! Die rockigste New

Year’s Eve Party der Hauptstadt dauert mit Live Band und einer Open Bar bis 4 Uhr morgens. Tickets für Erwachsene kosten 159,90 Euro und für Kinder 55 Euro (4-12 Jahre).