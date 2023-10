Christina Aguileras Zuhause wird zum Halloween-Spukhaus

Die Sängerin Christina Aguilera möchte ihr Zuhause zu Halloween in ein richtiges Spukhaus verwandeln, und hat dafür extra Schauspieler engagiert.

Die US-Sängerin Christina Aguilera hat eine besondere Leidenschaft für Halloween und lässt gerne Menschen in ihrem Zuhause das Gruseln lehren. In einem Gespräch mit Moderator Jimmy Kimmel verriet die 42-jährige Künstlerin, dass sie ihr Haus zu diesem Anlass in ein Spukhaus verwandelt und extra Schauspieler dafür engagiert. Für die Nachbarn bedeutet das, sich auf "Mordfälle im Garten" und eine etwas lautere Umgebung einzustellen. Aguilera sagte: "Es passiert so einiges."