Christian Deutsch ist neuer SPÖ-Bundesgeschäftsführer

Die Suche nach einem Nachfolger von Thomas Drozda hat nicht lange gedauert: Montagabend gab Pamela Rendi-Wagner bekannt, dass Christian Deutsch neuer SPÖ-Bundesgeschäftsführer wird.

Die SPÖ macht Christian Deutsch zum Bundesgeschäftsführer. Die entsprechende Entscheidung im Vorstand am Montag fiel einstimmig, wie Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz im Anschluss berichtete. Dass die Wahl auf Deutsch fiel, überraschte. Er zeichnete als Wahlkampfleiter für das schlechteste Ergebnis der SPÖ aller Zeiten verantwortlich.

Rendi-Wagner mit Wahlkampf-Organisation von Deutsch zufrieden

Deutsch: "Erneuerung in der Partei ist Gebot der Stunde"

Auch Deutsch selbst mangelt es nicht an Selbstvertrauen. Er freute sich, dass ein sehr starker inhaltlicher Wahlkampf gelungen sei: "Vielleicht hätten wir mehr Zeit gebraucht." Jetzt werde man nach dem Ergebnis aber nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen: "Die Erneuerung in der Partei ist ein Gebot der Stunde."