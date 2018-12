Christbaum kaufen in Wien: Winkt das Schnäppchen in der letzten Minute?

Die Christbaumbauern dürfen sich über gute Geschäfte freuen. Sie mussten in den letzten Tagen sogar Christbäume aus ihren Kulturen holen, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden.

50 Prozent aller Wiener Weihnachtsbäume und über 40 Prozent aller niederösterreichischen Christbäume wurden vor dem 3. Adventwochenende bereits gekauft. Am Wochenende ging es nochmals heiß her und viele Weihnachtsbäume wurden nach Hause transportiert.

Schnäppchenjagd ja oder nein

Dabei ist noch nicht einmal aller Tage Abend. Denn vor allem in den Städten werden selbst am 23. Dezember noch viele Bäume verkauft. “Grundsätzlich gibt´s Christbäume auch noch am Heiligen Abend zu kaufen”, erklärt Franz Raith, Obmann der NÖ Christbaumbauern. Stände im Stadtgebiet dürfen bis zum späten Nachmittag geöffnet haben. Ob sie dabei Rabatte geben, ist ihnen überlassen.