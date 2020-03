Chinas lobt Österreich für Coronavirus-Maßnahmen

Der chinesische Botschafter in Österreich Li Xiaosi lobt das Vorgehen Österreichs in der Coronakrise. Es werde aber noch ein paar Tage dauern, bis sich die Erfolge abzeichnen würden.

Chinas Botschafter in Österreich, Li Xiaosi, hat die österreichische Strategie gegen die Coronakrise gelobt. Das Land habe "entschiedene Maßnahmen" ergriffen. Das habe Anerkennung und Unterstützung von Experten und der Bevölkerung gefunden. Es werde aber noch ein paar Tage dauern, bis sich Wirkungen abzeichneten, so Xiaosi gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Fallzahlen in China deutlich gesunken

Wirtschaft kommt wieder auf die Beine

Die Auswirkungen der Epidemie auf die Wirtschaft seien zudem nur "vorübergehend, extern bedingt und kontrollierbar". Laut einer Prognose solle sich die Wirtschaft in China im zweiten Quartal deutlich erholen und in der zweiten Jahreshälfte wieder robust wachsen. China sei zuversichtlich und in der Lage, einen doppelten Erfolg bei der Coronavirus-Bekämpfung sowie bei der Wirtschaftsentwicklung zu erzielen, so der Botschafter.

Den Vorwurf, dass China zu Beginn der Krise Informationen unterdrückt habe, wies Xiaosi zurück. In einem von hochentwickelter Informationstechnik geprägten Zeitalter könne die Information schlicht nicht unterdrückt werden. "Die Informationen in China fließen nicht weniger dynamisch als in Europa." Die chinesische Regierung habe von Anfang an stets verantwortungsvolle, entschlossene Maßnahmen ergriffen und mit der WHO und anderen Staaten die Informationen geteilt, sagte Xiaosi. Eine Vertrauenskrise zwischen Europa und China sehe er nicht.