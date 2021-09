"Checkpoint Mahü" wurde vom Bundesheer eröffnet

Der Shop des Bundesheers in der Mariahilfer Straße wurde am Mittwoch eröffnet.

Der Shop des Bundesheers in der Mariahilfer Straße wurde am Mittwoch eröffnet. ©APA/HERBERT NEUBAUER

Mit ein bisschen Tamtam hat das Bundesheer am Mittwoch auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße einen "Checkpoint Mahü" eröffnet. Der Shop ist als Rekrutierungs- und Beratungsstützpunkt gedacht. Interessierte können sich hier über Einstieg und Laufbahn beim Militär informieren und Artikel in Heeresdesign wie Kleidung, Taschen, Brillen, Flaschen, Besteck, Feuerzeuge und sogar Fußmatten kaufen.

Bundesheer soll "in der Mitte der Gesellschaft" verankert werden

"Wir wollen das Bundesheer moderner machen und in der Mitte der Gesellschaft verankern", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei der feierlichen Eröffnung, die von der Gardemusik begleitet wurde. Für Action sorgte das Jagdkommando, das sich mit vier Soldaten vom Dach des Gebäudes abseilte und der Ministerin, dem Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) und dem Landtagsabgeordneten Marcus Schober (SPÖ) drei Scheren für die Durchschneidung des Eröffnungsbandes überreichte.

Shop in der Nähe der Stiftkaserne

Der "Shop" ist in der Nähe der Stiftkaserne, in einer Geschäftszeile, die dem Bundesheer gehört, untergebracht. Damit fallen nach Angaben des Bundesheeres keine Mietkosten an. Die Öffnungszeiten orientieren sich an Geschäften rundherum und sind von 10 bis 19 Uhr geplant. Betrieben wird der Shop vom Heerespersonalamt, täglich sollen zwei bis drei Bedienstete dort ihren Dienst versehen.

"Checkpoint Mahü" steht für am Militärdienst Interessierte offen

Die Wehrdienstberatung in Wien-Stammersdorf bleibe zwar erhalten, sie sei aber viel zu weit weg vom Publikum. Daher rücke das Bundesheer näher an die jungen Leute, die sich für eine Karriere beim Militär interessieren, heran, erklärten die Verantwortlichen. Interessierte können spontan reinkommen und sich über Grundsätzliches informieren. Beratungsgespräche dauern 1 bis 2 Stunden und müssen vereinbart werden.

VR-Brille und Videowall

In den Räumlichkeiten gibt es neben Give-aways und Kaufprodukten auch eine VR-Brille und eine große Videowall, die diverse Image- und Personalgewinnungsclips sowie aktuelle Informationen über Einsätze und Großvorhaben zeigen.