Bundesheer sichert Luftraum wegen Parlamentarier-Treffen in Wien

Da die Weltkonferenz der Interparlamentarischen Union und der Anti-Rerrorismusgipfel derzeit in Wien stattfinden, sichert das Bundesheer aktuell verstärkt den Luftraum über der Stadt.

Das Österreichische Bundesheer sichert aktuell verstärkt den Luftraum über Wien. Grund sind mit der Weltkonferenz der Interparlamentarischen Union (IPU) und dem ersten globalen Anti-Terrorismusgipfel zwei internationale Großveranstaltungen. ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte dazu am Dienstag das militärstrategische Lagezentrum. Bei einem Pressegespräch lobte sie die Arbeit des Heeres: "Der Einsatz ist wichtig und zeigt das große vorhandene Know-how."

Bundesheer sichert Parlamentarier-Treffen

Was Soldatinnen und Soldaten im Hintergrund leisten, würde oft nicht sichtbar werden. "Für internationale Veranstaltungen ist die Luftraumsicherung aber notwendig", so Tanner. Zwischen 6. und 9. September halten sich mehr als 130 Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten in Wien auf. Das macht besondere Sicherheitsmaßnahmen notwendig, die das Bundesheer im Auftrag des Innenministeriums durchführt.