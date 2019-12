Charity-Punsch: Taxi 40100 und Lions Club Wien Belevedere im Einsatz für "Teddyhaus Wien"

Die Erlöse des Charity-Punsch gehen an das Teddyhaus Wien.

Die Erlöse des Charity-Punsch gehen an das Teddyhaus Wien. ©Herzkinder Österreich/ Buebl

Am Mittwoch werden Mitarbeiter von Taxi 20100 den ganzen Tag über Punsch beim Lions Stand am Graben ausschenken. Der Erlös geht an das Teddyhaus Wien.

Jedes Jahr zu Weihnachten unterstützt Taxi 40100 eine oder mehrere soziale Einrichutngen. Heuer werden Mitarbeiter von Taxi 40100 gemeinsam mit dem Lions Club Wien Belvedere für das "Teddyhaus Wien" auf die Straße.

Punsch für den guten Zweck: Erlös an Teddyhaus Wien

Dabei handelt es sich um ein Projekt der Herzkinder Österreich, bei dem man sich tatsächlich wortwörtlich "auf die Straße stellen" muss. Am Mittwoch werden die Mitarbeiter den ganzen Tag beim Punschstand der Lions am Graben in Wien Punsch und Glühwein ausschenken. Der Erlös kommt dem Teddyhaus Wien zugute.

"Es freut uns, dass wir die Eltern und betroffenen Kinder, die gerade eine schwere Zeit durchmachen und das Weihnachtsfest außerhalb ihrer vertrauten Umgebung feiern müssen, mit unserem finanziellen Beitrag unterstützen können", so Christian Holzhauser, Geschäftsführer von Taxi 40100.

