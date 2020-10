"Chaos": Kritik von Opposition und AK an Abwicklung des Familienhärtefonds

Am Donnerstag ist der Familienhärtefonds neuerlich zum politischen Zankapfel geworden. Opposition und Arbeiterkammer griffen das Familienministerium unter Christine Aschbacher (ÖVP) an.

Familienhärtefonds ist wieder Zankapfel

Unvollständige Anträge für den Familienhärtefonds

Aschbacher: 1.100 Euro für krisengebeutelte Familien

Die Opposition sieht das ganz anders. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sprach in einer Aussendung von "Management by Chaos" und warf der ÖVP vor, dass Familien, Frauen und Kinder für sie "offenbar das Letzte" seien. SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer berichtete im Ö1-"Morgenjournal", dass manche Menschen bisher noch kein Geld bekommen hätten, obwohl sie schon im April eingereicht haben, während andere, die später eingereicht hätten, ohne Bescheid das Geld schon am Konto hätten. NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard wiederum kritisierte, dass Selbstständige nur zwei Drittel des ihnen zustehenden Geldes bekämen, den Rest müssten sie nächstes Jahr nach dem Einkommenssteuerbescheid beantragen. Ingrid Moritz von der Arbeiterkammer bemängelte, dass viele, die das Geld dringend brauchen würden, vom Bezug ausgeschlossen seien. So bekämen etwa geringfügig Beschäftigte nichts und auch bei getrennt lebenden Partnern gebe es Lücken.