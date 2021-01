Chaos bei Corona-Selbsttests für Lehrer

Fehlende Tests, unvollständige Test-Kits oder falsche Termine - auch bei den Corona-Selbsttests für Lehrer herrscht Chaos. Umso gefährlicher, weil sich mittlerweile wieder viele Kinder in den Schulen befinden.

Nach wie vor Kritik an unvollständigen oder verspäteten Lieferungen von Corona-Selbsttests an die Schulen üben Lehrervertreter. "Es geht chaotisch zu - das ist ein einziges organisatorisches und logistisches Gesamtdesaster", so der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der GÖD, Paul Kimberger zur APA. "Tests werden nach wie vor lückenhaft ausgeliefert, zum Teil stimmt die Anzahl nicht mit dem Bedarf überein." Zum Teil würden etwa Testkits ohne Flüssigkeit verteilt.