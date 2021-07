Censor - Kritik und Trailer zum Film

Im Jahr 1985 entdeckt die in England als Filmzensorin arbeitende Enid, Protagonistin von "Censor", einen Horrorfilm, der sich auf das mysteriöse Verschwinden ihrer Schwester zu beziehen scheint. Enid versucht, das Rätsel des Gruselfilms zu lüften. Erstmals präsentiert wurde der 84-Minüter beim Sundance Film Festival im amerikanischen Utah.

"Kommen Köpfungen vor?" - "Nein." Streng professoral sitzt Enid (Niamh Algar) vor dem Bildschirm, wenn über diesen düstere Horrorszenen flimmern. Sie ist Filmzensorin im Großbritannien Margret Thatchers und mit ihren Kollegen und Kolleginnen verantwortlich, ob und in welchem Umfang Filme der Öffentlichkeit zugemutet werden können. Der britische Film "Censor" kommt nach seiner Berlinale-Premiere nun am Freitag ins Kino.

Censor - Kurzinhalt zum Film

Die Kriminalität in Großbritannien nimmt zu. Als der Täter nach einer Straftat aussagt, von einem Horrorfilm inspiriert worden zu sein, steigt auch der politische Druck, strenger bei der offiziellen Beurteilung von Filmen und Videos auf ihre Gefährlichkeit in Sachen Gewalt vorzugehen. Die Zensur wurde damals zwar heftig diskutiert, dass aber die Zensurbehörde wie in "Censor" von Journalisten belagert wurde und die Zensoren privat Drohanrufe erhielten, erscheint doch etwas übertrieben.