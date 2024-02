Celine Dion sorgte für Überraschung bei den Grammys

Am Sonntagabend kam Celine Dion bei der 66. Grammy-Verleihung in Los Angeles überraschend auf die Bühne, um das beste Album des Jahres zu präsentieren.

Celine Dion musste Tour wegen Erkrankung absagen

Die kanadische Sängerin Celine Dion informierte vor einiger Zeit über ihre Diagnose einer seltenen neurologischen Krankheit, dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom. Diese Erkrankung verursacht Muskelkrämpfe, die gelegentlich Schwierigkeiten beim Gehen und Singen verursachen. Daher hat die Interpretin des Hits "My Heart Will Go On" alle geplanten Auftritte ihrer "Courage World Tour" in Europa für die Jahre 2023 und 2024 abgesagt. Letzte Woche kündigte Celine Dion an, dass sie ihren Kampf gegen die Krankheit in einem Dokumentarfilm mit dem Titel "I Am: Celine Dion" dokumentieren möchte.