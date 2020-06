Causa Kinderwunschklinik: Warten auf Obduktionsergebnis

In der Causa Kinderwunschklinik könnten vorläufige Erkenntnisse in Sachen Obduktion Mitte dieser Woche vorliegen. Ein Gutachten beschäftigt sich zudem mit den bei den Behandlungen verwendeten Medikamenten.

Im Fall des Todes einer Frau infolge einer Behandlung in einer privaten Badener Kinderwunschklinik ist am Montag mit dem Vorliegen von ersten Ermittlungsergebnissen zur Wochenmitte gerechnet worden.

Vorläufige Erkenntnisse in Sachen Obduktion könnte es nach Angaben von Silke Pernsteiner von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Mittwoch oder am Donnerstag geben.

Causa Kinderwunschklinik: Noch keine Vernehmungen

Jene beiden Frauen, die nach Eingriffen in dem privaten Badener Institut in Krankenhäuser eingeliefert worden waren, wurden auch am Montag intensivmedizinisch betreut, hieß es seitens des Wiener AKH bzw. der niederösterreichischen Landeskliniken-Holding. Der Zustand der in Niederösterreich hospitalisierten Patientin wurde als stabil beschrieben. Die im AKH betreute Frau hatte sich zunächst in Lebensgefahr befunden, diese ist jedoch seit Sonntag gebannt.