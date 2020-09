Causa Kinderwunschklinik: Strafantrag gegen Anästhesisten eingebracht

Gegen jenen Anästhesisten der einen Fehler bei der Verabreichung des Mittels Propofol in der Kinderwunschklinik Baden begangen haben soll, wurde nun eine Strafanzeige eingebracht.

Nach dem Tod einer 32-Jährigen infolge eines Eingriffs in einer privaten Badener Kinderwunschklinik ist gegen den beschuldigten Mediziner Strafantrag eingebracht worden. Dem Anästhesisten wird neben grob fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen auch grob fahrlässige Tötung vorgeworfen, bestätigte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Freitag einen "Kurier"-Onlinebericht.

Arzt soll Fehler begangen haben

Der Mediziner soll einen Fehler bei der Verabreichung des Mittels Propofol begangen haben. Konkret gehe es um die "nicht sachgemäße Handhabung", betonte Habitzl. Medienberichten zufolge soll der Arzt das bei der Narkose verwendete Mittel vor den Eingriffen an drei Patientinnen unsachgemäß gelagert haben. Das Medikament war vom Beschuldigten in einem privaten Kühlschrank und somit nicht unter sterilen Bedingungen aufbewahrt worden, heißt es. In einem bereits angestochenen Injektionsfläschchen dürften sich in der Folge Keime gebildet haben.