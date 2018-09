Causa Keyl: Wunsch nach einheitlichem Richterbild

Nach der "Causa Keyl" fordert Justizminister Josef Moser (ÖVP) nun eine einheitliche Ausbildung von Verwaltungs- und ordentlichen Richtern.

Justizminister Josef Moser (ÖVP) arbeitet an Compliance-Regeln für Richter und Staatsanwälte – und an einer einheitlichen Ausbildung von Verwaltungs- und ordentlichen Richtern. Es gelte sicherzustellen, dass Richter und Staatsanwälte nicht wegen ihres Vorlebens in Zweifel gezogen werden können, sagte Moser, angesprochen auf die “Causa Keyl“, am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.