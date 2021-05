Causa Drasenhofen wieder bei der WKStA

Die Ermittlungen gegen Niederösterreichs Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und eine Beamtin in der Causa Drasenhofen sind wieder bei der WKStA. Eine Anklage ist noch offen.

Der im Zusammenhang mit den Amtsmissbrauchs-Ermittlungen gegen Niederösterreichs Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und eine Beamtin an Oberstaatsanwaltschaft und Justizministerium erstattete Vorhabensbericht ist wieder retour bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Ein entsprechender Bericht der Tageszeitung "Österreich" (Freitagsausgabe) wurde der APA seitens der Behörde bestätigt. Angaben zum Inhalt wurden nicht gemacht.

Anklage von Waldhäusl noch offen

Derzeit arbeite die WKStA an der Umsetzung des Vorhabensberichts, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Erst danach - und infolge der Verständigung der Verfahrensparteien - "dürfen wir die Medien informieren". Ob es weitere Erhebungen gibt, es zu einer Anklage kommt oder das Verfahren eingestellt wird, blieb also offen.