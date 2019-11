Causa Casinos: Freiwillige Hausdurchsuchung bei ÖBAG

In der Causa um die umstrittene Bestellung von Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria kam es am Dienstag zu einer "Nachschau" bei der ÖBAG.

Am Dienstag hat bei der Staatsholding ÖBAG eine "Nachschau", also eine freiwillige Hausdurchsuchung, stattgefunden, schreibt das "profil" online. Dabei gehe es um die umstrittene Bestellung von Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria. Die ÖBAG bestätigte dies zu Mittag in einer Aussendung.