CAT-Ticket ab sofort in der wegfinder-App käuflich

Ab sofort können Tickets für den City-Airport-Train (CAT) auch in der App gebucht und bezahlt werden. Dabei kommt erstmals auch ein neugestalteter Kaufprozess zum Einsatz.

CAT-Tickets auf wegfinder-App buch- und zahlbar

Mit der Mobility-App wegfinder können bereits seit 2007 Öffi-Tickets aller österreichischen Verkehrsverbünde sowie der ÖBB einfach in der App gekauft werden.

Nun können auch CAT-Tickets über die Apps gebucht und gekauft werden. In der App werden die Tickets sogar günstiger angeboten als am Fahrscheinautomaten. wegfinder-Nutzer zahlen statt 12 Euro für eine einfache Fahrt nur 11 Euro. Das Ticket für Hin- und Rückfahrt ist mit 19 Euro sogar um 2 Euro günstiger als an den gängigen Ticketautomaten.