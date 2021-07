Cash Truck - Kritik und Trailer zum Film

Jason Stathams Figur "H" heuert bei einer Geldtransporterfirma an, die jede Woche Hunderte von Millionen Dollar durch Los Angeles fährt. Als er bei einem Einsatz überfallen wird, schaltet er mit geradezu militärischer Präzision die Räuber aus. Schnell wird klar, dass "H" irgendeine Art Mission verfolgt - und ein verdammt harter Knochen ist.

Männer Mitte 50, die eine gemeinsame Vergangenheit teilen, erinnern sich gerne mal zurück. "Weißt du noch damals?" heißt es dann. Es ist nicht genau überliefert, was Regisseur Guy Ritchie (52) mit seinem alten Bekannten, dem Schauspieler Jason Statham (53), besprach, als er ihn von seinem neuen Film "Cash Truck" zu überzeugen versuchte. Was man aber sicher sagen kann: Die beiden Mittfünfziger entschieden, es noch mal krachen zu lassen. Und zwar so richtig. Ab Freitag im Kino.

Cash Truck - Kurzinhalt zum Film

"Cash Truck" ist einer jener Filme geworden, die den großen Kinosaal brauchen, auch in der Coronapandemie. Deswegen ruhen nun einige Hoffnungen auf ihm. Die Action ist hart, geradlinig und schnell, der Soundtrack wuchtig. Und für Ritchie und Statham ist er in gewisser Weise eine Rückkehr in vorpandemische Zeiten. 1998 hatten die beiden Briten den gemeinsamen Durchbruch mit der ruppigen Gangsterkomödie "Bube, Dame, König, grAS" geschafft und danach immer wieder zusammengearbeitet. 2005 aber trennten sich die beruflichen Wege.

Verschnörkelte, schwarzhumorige Elemente, wie man sie von früheren Zusammenarbeiten der beiden kennt, sucht man in dem neuen Werk allerdings vergebens. Statham, der sich mittlerweile einen Ruf als harter und bisweilen etwas eindimensionaler Actionhaudrauf ("The Expendables") erarbeitet hat, gibt auch hier einen wortkargen, verschlossenen Einzelgänger. Er heuert bei einer Geldtransporterfirma an, die jede Woche Hunderte von Millionen Dollar durch Los Angeles fährt.

Gleich bei einem seiner ersten Einsätze eskaliert die Lage und der Transporter wird von Gangstern überfallen. Während sein Kollege vor Panik schlottern, bleib "H", wie Stathams Figur einfach genannt wird, kühl wie eine Polarnacht. Gezielt und präzise löscht er im Alleingang die Räuberbande aus - was ihn in der Firma zu einer geradezu mystischen Figur werden lässt. Beim Eignungstest hatte er im Schießen nur knapp bestanden. "H" hat offensichtlich ein paar Geheimnisse.

self all Open preferences.

Cash Truck - Die Kritik

Ritchie arbeitet mit Zeitsprüngen, um die Geschichte von "H" zu entrollen. Schnell zeigt sich: "Cash Truck" ist nicht nur ein Thriller, sondern auch ein Rachefilm und ein wenig Heist-Movie, da es um ziemlich ausbaldowerte Pläne geht, wie man die schweren Transporter überfallen kann. So viel sei verraten: "H" selbst geht es eher nicht ums Geld. Er hat eine persönliche, offene Rechnung.

Die Vorlage stammt aus Frankreich und ist schon mehr als 15 Jahre alt ("Cash Truck - Der Tod fährt mit", 2004). Ritchie macht sie zu seinem Film, indem er dem Ganzen seine recht typische, ausgesprochen maskuline Inszenierung überstülpt. Im Subtext geht es auch immer wieder um Männlichkeitsbilder, um Väter, um Soldaten. Frauen tauchen fast keine auf. Auch den britischen Einfluss bemerkt man. Der Film spielt zwar in L.A. - die Metropole erscheint aber so vernebelt wie eine englische Hafenstadt.

Es mag Menschen geben, die sich von der Rückkehr des Duos Ritchie/Statham mehr Innovation erhofft haben. Andere werden froh sein, dass im Kino endlich mal wieder eine logische, konsequente Geschichte erzählt wird, bei der es trotzdem ordentlich scheppert. "Cash Truck" ist kein dumpf zusammengeschusterter Actionblockbuster.

Übrigens gibt es tatsächlich ein paar Hinweise darauf, wie Ritchie und Statham wieder zusammengefunden haben. Im begleitenden Pressematerial lässt sich der Regisseur mit den Worten zitieren, er habe seinen Star "einfach angerufen und ihm nur einen kurzen Abriss der Geschichte gegeben". "Wir haben uns beide keine großen Gedanken darüber gemacht. Uns gefiel die Grundidee und wir waren zu dem Zeitpunkt beide gerade frei." So einfach kann es sein mit Mitte 50.

Alle Spielzeiten auf einen Blick