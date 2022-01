Share Now verzeichnete 2021 tausende Neukunden in Wien.

Share Now verzeichnete 2021 tausende Neukunden in Wien. ©APA/HERBERT NEUBAUER (Symbolbild)

Share Now verzeichnete 2021 tausende Neukunden in Wien. ©APA/HERBERT NEUBAUER (Symbolbild)

Carsharing: Share Now mit 27.000 Neukunden in Wien

Share Now darf sich über ein Plus in Wien freuen. Der Charsharing Anbieter vermeldete dieses am Mittwoch.

Einen Anstieg gab es 2021 bei den Neukunden, bei der Anzahl der Vorausbuchungen, der Nutzungshäufigkeit und der Nutzungsdauer. Auch ein neues Modell ergänzt die Flotte. Es können nun auch Fiat-Fahrzeuge gebucht werden.

12 Prozent mehr Share-Now-Kunden in Wien

Das Gemeinschaftsunternehmen von BMW und Daimler verzeichnete im Vorjahr 27.000 Neukundinnen und Neukunden in Wien, das ist ein Anstieg um 12 Prozent. Am Standort werden somit insgesamt 244.000 Nutzer gezählt, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Kunden mieten ein Fahrzeug im Schnitt für 61 Minuten. Die bedeutete einen Anstieg von 11 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr. Außerdem wurden längere Strecken zurückgelegt. Im Durchschnitt wurden 13 Kilometer absolviert. Das ist eine Steigerung von 16 Prozent gegenüber 2020.

Begründung von Share Now

Das Unternehmen führt diese Entwicklung auf den Ausbau der Langzeit-Angebote zurück. Beliebt seien vor allem Ein- bis Dreitagespakete, hieß es. Wer mit Share Now unterwegs ist, kann dies jetzt auch mit einem Fiat 500X tun. Die aus BMW, Mercedes, Mini und Smart bestehende Flotte wurde um dieses Modell ergänzt.

Kürzlich wurde auch ein neues Geschäftsgebiet erschlossen. In der Seestadt Aspern können Fahrzeuge nun ebenfalls angemietet und zurückgegeben werden. Share Now setzt auf das sogenannte Free-Floating-Modell. Die Autos können im gesamten Geschäftsgebiet geparkt werden.

Rolle von Carsharing

"Die Nachfrage nach flexibler Mobilität in Wien ist so groß wie noch nie. Unsere Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 zeigen ganz klar, dass sich Carsharing von Share Now als fester Bestandteil des Mobilitätsmix von vielen Wienerinnen und Wienern etabliert hat", zeigte sich Unternehmenschef Olivier Reppert zufrieden.