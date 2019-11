Caritas sucht Ziegen-Model: Diese Damen stehen zur Wahl

Sieglinde, Medina, Elli oder Nelke: Welche Ziegen-Dame soll künftig als tierisches Model auf die Caritas-Spendenaktion "Schenken mit Sinn" aufmerksam machen? Jetzt für mit ab.

Tierisches Ziegen-Voting im Schönbrunner Zoo

Siegerin wird auf Spendenaktion der Caritas aufmerksam machen

"Mit der Aktion 'Schenken mit Sinn' wollen wir möglichst vielen Menschen in Not helfen und ein frohes Weihnachtsfest ermöglichen. Diese Geschenke sind doppelt sinnvoll. Denn sie sorgen nicht nur für Freude bei den Beschenkten, sondern helfen ganz konkret Menschen in Not", betonte Schwertner. Eine Ziege könne etwa das Auskommen einer ganzen Familie in den ärmsten Ländern der Welt sichern.