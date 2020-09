Caritas-Präsident appelliert an Regierung: "Brauchen rasch Pflegereform"

Die Caritas fordert im Pflegebereich nicht nur eine Ausbildungs- und Jobgarantie, auch finanzielle Hürden zum Beruf sollen überwunden werden. Eine Reform wird ab Herbst von einer Task-Force erarbeitet.

Caritas drängt auf Reform der Pflege: Task Force ab Herbst

Laut einer Studie des Forschungsinstituts Gesundheit Österreich (GÖG) braucht Österreich bis 2030 75.000 zusätzliche Pflegerinnen und Pfleger. Momentan gehe der Trend aber nach unten, sagte der Präsident des katholischen Hilfswerks. Die Caritas fordert eine Ausbildungs- und Jobgarantie. Durch jeden möglichen Ausbildungsweg müsse ein Zugang zum Pflegeberuf geschaffen werden. Erfreut zeigt sich Landau über die am 9. September beginnende Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP) in Gaming in Niederösterreich. Die fünfjährige Schule wird von der Caritas betrieben und schließt mit Matura ab. An Caritas-Schulen in der Steiermark, Kärnten und Wien sei ab dem Schuljahr 2021/22 Ähnliches geplant.