Caritas öffnet in Wien vier Lebensmittel-Ausgabestellen

Die Caritas öffnet ab Mittwoch, drei Lebensmittelnotausgabestellen in Wien. Eine vierte wird in Kooperation mit dem Roten Kreuz betrieben.

Ausgabestellen speziell ältere und armutsbetroffene Menschen

Wie Klaus Schwertner, der Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien, berichtete, melden sich derzeit zahlreiche Personen, weil sie vor einem leeren Kühlschrank stehen. Speziell ältere oder armutsbetroffene Menschen rufen demnach an, weil sie alleine in der Wohnung im Rollstuhl sitzen oder aufgrund anderer körperlichen Beeinträchtigung ihre Einkäufe nicht erledigen können - oder weil sie über keine finanziellen Reserven mehr verfügen.

Erste Lebensmittelausgabe am Mittwoch im Caritas-Lager "carla"

Ausgabe am Donnerstag und Freitag in Wien-Fünfhaus und Floridsdorf

Am Donnerstag und Freitag werden die Ausgaben von Freiwilligen in zwei Wiener Pfarren in Fünfhaus (Pfarre Neufünfhaus) sowie in Floridsdorf (Pfarre Gartenstadt) - im Pfarrgarten unter freiem Himmel - organisiert. "Für den Fall, dass die Nachfrage stark steigt, planen wir bereits ab kommender Woche gemeinsam mit weiteren Wiener Pfarren zusätzliche Ausgabestellen aufzusperren", sagte Schwertner.