Capernaum - Stadt der Hoffnung: Kritik und Trailer zum Film

Der kleine Zain ist etwa zwölf Jahre alt und lebt unter ärmsten Bedingungen in Beirut. Seine Eltern zwingen ihn zum Stehlen und Betrügen. Als sie dann noch seine jüngere Schwester an einen älteren Mann verkaufen, haut Zain ab und schlägt sich allein durch die libanesische Hauptstadt - und verklagt schließlich seine Eltern, ihn überhaupt auf die Welt gebracht zu haben.

Kinder können bekanntlich nichts dagegen tun, von ihren Eltern in die Welt gesetzt zu werden. Was aber, wenn sie lieber nie geboren worden wären? Genau das denkt sich der junge Zain aus dem Libanon – und verklagt seine Eltern, ihn in diese furchtbare und menschenunwürdige Welt gebracht zu haben. Es ist der Auftakt für das bemerkenswerte Drama “Capernaum – Stadt der Hoffnung”. Ab Freitag im Kino.