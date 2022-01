Cannabisplantage in Wien-Floridsdorf entdeckt

Die Wiener Polizei konnte am 1. Jänner zwei mutmaßliche Drogendealer festnahmen, bei der Durchsuchung zweier Wohnungen in Wien-Floridsdorf wurde auch eine Cannabisplantage entdeckt.

Der 26- und der 25-jährige Österreicher wurden am 1. Jänner von der Wiener Polizei auf frischer Tat bei einem Suchtgifthandel beobachtet und festgenommen. Dabei forschten die Beamten zwei Wohnungen in Floridsdorf aus, die als Bunker und als Aufzucht einer Cannabisplantage dienten, wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung berichtete.