Cannabis-Verkauf in Wiener Wohnung löste WEGA-Einstz aus

Cannabisgeruch führte die Polizei am Dienstag zu einer Wohnung in Wien-Floridsdorf, in der offenbar Drogen verkauft wurden.

Mehrere Anrainer und auch Polizisten meldeten am 26. Februar Cannabisgeruch in einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf. Nachdem die Ermittler einen Suchtgiftverkauf in einer der Wohnungen wahrnahmen, erfolgte der Zugriff und die Hausdurchsuchung mit Unterstützung der WEGA.

Cannabisgeruch führte Polizei zu Drogenwohnung in Wien-Floridsdorf

Zwei Personen, die sich in der Wohnung aufhielten, wurden festgenommen. Es handelt sich um einen 31 jährigen österreichischen Staatsbürger und eine 24-jährige deutsche Staatsangehörige. Vor Ort wurden etwa 780 Gramm Cannabisharz, geringe Mengen Cannabiskraut und Kokain sowie zwei Mobiltelefone und Bargeld sichergestellt.

Festnahme und Anzeige nach Drogenfund