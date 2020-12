Cannabis in Wien-Simmering sichergestellt: Anzeige

Am Donnerstag wurde die Polizei in die Dommesgasse in Wien-Simmering gerufen. Bei einem 35-Jährigen konnte Cannabiskraut sichergestellt werden.

Gegen 11.50 Uhr wurden Beamte von einer Frau in Wien-Simmering alarmiert. Sie fühlte sich vom Getrampel des Nachbarn gestört. Beim vermeintlichen Lärmverursacher handelte es sich um einen 35-jährigen Mann.

Beamte bemerkten starkten Gerucht nach Cannabis

Bei seiner Wohnung bemerkten die Beamten einen starken Geruch nach Cannabis. Der Tatver-dächtige stritt zunächst ab, Suchtmittel in der Wohnung zu verwahren, übergab in weiterer Folge aber rund 50 Gramm Cannabiskraut an die Beamten. Das Suchtmittel wurde sichergestellt, der 35-Jährige wurde gemäß dem Suchtmittelgesetz angezeigt.